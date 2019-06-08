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Духовенство и сотрудники Троицкого собора стали участниками семинара, посвященного вопросам социального служения

Сегодня, 18 июня, настоятель, клирики и сотрудники Троицкого собора приняли участие в обучающем семинаре «Организация социального служения на приходе». Данный семинар по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона был организован отделом по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии в стенах Псковского государственного университета.

Обучающий семинар провели руководитель сектора по развитию социальных проектов Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ (Московский Патриархат) Наталья Сетянова и руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ (Московский Патриархат) Вероника Леонтьева.

Кроме того, в семинаре приняли участие руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии прот. Андрей Большанин, заведующий кафедрой Теологии ПсковГУ Манойлова М. А., священнослужители Псковской епархии.

На семинаре разбирались такие актуальные темы, как организация групп взаимопомощи на приходе, взаимодействие с государственными социальными службами, информационное обеспечение приходской социальной деятельности и многие другие.

Духовенство и сотрудники Троицкого собора поблагодарили руководителя социального отдела протоиерея Андрея Большанина за организацию семинара и выразили надежду, что данное мероприятие даст новый импульс приходской жизни нашего собора.