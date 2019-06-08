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Престольный праздник в честь прп.Онуфрия Мальского прошел в деревне Малы. ФОТО

24 июня в деревне Малы Печорского района отметили престольный праздник в честь преподобного Онуфрия Мальского.

Как сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей, служение праздничной Божественной Литургии и крестный ход возглавил митрополит Тихон.

Богослужение завершилось праздничной трапезой.

Фоторепортаж иеродиакона Симеона.

Преподобный Онуфрий Мальский, Псковский (Изборский) основал обитель в честь Рождества Богородицы в Малах, в четырех верстах от Изборска и в 56 верстах от Пскова. Святой скончался 12 июня 1592 года и был погребен в Рождественской церкви, в приделе, посвященном его имени. Память преподобного Онуфрия совершается в так называемое «Мальское воскресенье» - первое воскресенье после Петрова поста.