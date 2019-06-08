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Молодежный хор Сретенского монастыря примет участие в богослужении в Троицком соборе

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память «всеблаженных и богомудрых угодников Божиих» – Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней.

Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, появившееся в 50-е годы XVI века и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 году восстановлено, а с 1946 года стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице. Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

В неделю Всех святых в земле Псковской просиявших митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит богослужения в Троицком соборе.

6 июля пройдет Всенощное бдение. Встреча Владыки Митрополита и начало богослужения в 18-00. По окончании Всенощного бдения Владыка совершит в соборе постриг в монашество преподавателя Духовной академии для мирян Владимира Байкова.

7 июля - Божественная литургия. Начало исповеди и чтения часов - 9.30. Встреча Владыки митрополита в 10.00. Богослужение украсит молодежный хор Сретенского монастыря.