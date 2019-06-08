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Бал-концерт, посвященный Дню семьи и верности, пройдет в Писковичах

Бал-концерт, посвященный Дню семьи и верности и памяти святых Петра и Февронии, состоится 7 июля в Писковичах. Организаторы встречи - участники молодежного волонтерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля». Проект реализуется в Псковской области по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В восьми псковских деревнях, поселках и городах (это Старый Изборск, остров Залит, Елеазарово, Гдов, Дно, Писковичи, Ямм и Остров) в течение нескольких недель июля добровольцы проводят православные богослужения и беседы на темы, связанные с Библией, историей христианской Церкви, основами православных традиций и культуры, организуют концерты и творческие вечера для местных жителей, мастер-классы и подвижные игры для детей, помогают привести в порядок прихрамовые территории.

Начало бала в 18:00.

Адрес: д. Писковичи, МБОУ «Писковичская средняя школа»

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