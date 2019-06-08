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Престольный праздник пройдет 14 июля в псковском храме, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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14 июля Русской православной церковью совершается память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, живших и принявших мученическую смерть в Риме при императоре Марке Аврелии Карине, правившем в 283 - 285 годах.

В связи с этим в храме Косьмы и Дамиана с Примостья пройдут торжества по случаю престольного праздника.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей настоятель храма иерей Михаил Федоров, 14 июля в 9.00 в храме начнется Божественная литургия. По окончании богослужения будет организован крестный ход вокруг храма.

Отец Михаил напомнил, что в житийной литературе известны три пары святых врачей с такими именами, живших в разных местах: одни, по преданию, родились, жили и пострадали в Риме – в 284 году при императоре Карине, Аравийские (по происхождению), казненные в Киликии между 287-м и 303 годом, и Азийские (или Асийские), уроженцы малой Азии, жившие и мирно скончавшиеся в IIIвеке и похороненные в Феремане. В Пскове расположены два действующих храма Космы и Дамиана - с Примостья и с Гремячей горы.

Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан родились в христианской семье и, став врачами, прославились не только своей высокой профессиональной квалификацией, но и тем, что никогда не брали денег с пациентов. Естественно, растущая популярность врачей-христиан рано или поздно должна была привлечь внимание властей, считавших христианство опасной «тоталитарной сектой». По преданию, узнав, что за Космой и Дамианом послали стражу, соседи-христиане их предупредили, и братья успели скрыться. Но когда услышали, что вместо них начали арестовывать соседей-единоверцев, вернулись и добровольно сдались в обмен на освобождение заложников. Их обвинили в колдовстве, они обвинения не признали, исповедали веру в Христа, но, согласно житию, в самый разгар судебного процесса император внезапно заболел и они его вылечили. Конечно, после этого братьев отпустили. А погибли Косма и Дамиан от руки коллеги-врача, из зависти зазвавшего их в горы собирать лекарственные травы и столкнувшего их в реку.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья - православный храм, памятник истории и культуры федерального значения XV—XVI веков. Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы). Находится на Запсковье на развилке улиц Леона Поземского и Герцена, в древности называемой Званницким крестом.

Первое упоминание о деревянном храме на этом месте относится к 1458 году в связи с пожаром. Спустя четыре года псковичи заложили здесь новый, каменный храм. В 1507 году взорвался боевой запас пороха, хранившийся в южном приделе храма. Придел был полностью разрушен, а сама церковь серьезно пострадала. В звонницу же попала молния, и сегодня от нее остался лишь нижний куб.

Во время восстановления храма покрытие крыши сменили на восьмискатное, барабан главы поставили на пониженные подпружные арки. Малую звонницу над аркой притвора разобрали, зато в углу церковного буя (кладбища) поставили новую, мощную четырехпролетную звонницу, такую большую, что внутри разместились складские помещения. Также у храма два придела - северный во имя святого Митрофания Воронежского и южный во имя святого Саввы.