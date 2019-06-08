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Крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова состоится завтра

Завтра, 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла состоится традиционный крестный ход «Дорогой Спасителя».

Он совершается из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. Основной святыней крестного хода была древнейшая из известных псковских икон – чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обретенный в 1352 году.

Почти шестьсот лет с этой чудотворной иконой на псковской земле совершалось несколько крестных ходов. И все они были связаны с благодатной помощью Божией по молитвам псковичей и жителей близлежащих Пскову земель пред чудотворным образом Спаса во время наивысших испытаний, постигавших древнюю Псковскую землю.

История начала этого крестного хода такова: на о. Верхнем в ХV веке был Верхнеостровский Петро-Павловский мужской монастырь, основанный учеником преподобного Евфросина преподобным Досифеем. В дореволюционное время помощь Божия проявилась чудесным образом, когда рыбаки не могли наловить рыбы, и им грозила нищета, тогда они обратились к монахам Елеазаровского монастыря и образ Спаса Всемилостивого провезли по водам Псковского озера, освятили водное естество и Господь услышал молитвы смиренных иноков, послал рыбакам богатый улов рыбы.

Добавим, что в 5.30 в монастыре начнется Божественная Литургия, по окончании которой состоится крестный ход «Дорогой Спасителя» на Талабские острова.