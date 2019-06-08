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В Псково-Печерской обители торжественно отметили один из главных монастырских праздников. ФОТО

14 июля в Псково-Печерской обители торжественно отметили один из главных монастырских праздников - Собор Псково-Печерских преподобных.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил позднюю Божественную Литургию в сослужении архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила.

По окончании Литургии был совершен крестный ход из Михайловского собора в Успенский храм, после которого многочисленным паломникам, по случаю открытия для посещения отреставрированной кельи прп. Симеона, были розданы изданные Псково-Печерской обителью специально к этому дню книжечки с жизнеописанием и наставлениями преподобного.