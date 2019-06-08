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Казаки воинского храма св.Александра Невского завоевали награды в первенстве Псковской области по рубке шашкой

13 июля юные казаки воинского храма Александра Невского по благословению настоятеля храма, почетного гражданина города Пскова митрофорного протоиерея Олега Тэора в составе семи человек приняли участие в первенстве Псковской области по рубке шашкой. Это традиционный для казаков вид спорта, активно развивающийся в последнее время.

Турнир начался с разминки. Казаки продемонстрировали умения и навыки владения шашкой.

По итогам состязания победители были награждены грамотой за участие в соревновании: Анастасия Турчина заняла второе место, Виктор Новак стал бронзовым призером.