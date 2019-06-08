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Церковь / События

Перейти Великую вброд и побывать у святого Ольгина ключа приглашает псковичей храм Александра Невского 24 июля

22.07.2019 19:39|ПсковКомментариев: 0

Паломническая служба храма св.благоверного князя Александра Невского приглашает псковичей и гостей города 24 июля, в День Памяти Св. Княгини Ольги, совершить традиционный переход реки Великой вброд в деревне Волженец (Ольженец).

Отъезд от храма Александра Невского (ул. Мирная,  1) в 16.00.

В деревне Волженец на правом берегу реки Великой расположен почитаемый родник - «Ольгин ключ». В 1,5 км восточнее на противоположном берегу находится погост Выбуты. Берег вдоль деревни назывался Ольгинским. На этом берегу, под крутым речным обрывом вытекает из скалы Ольгин Ключ, целебная вода которого помогает при глазных болезнях.

По преданию, Ольга, будучи ещё девицей, ходила сюда за водой и умывала в нем каждое утро «своё светлое личико». Существует предание, что колодец раньше находился в подвале Ольгиной церкви, которую потом разрушили, обнажив целебный источник. Ольгин колодец - единственный источник питьевой воды в деревне Волженец и место паломничества для православных христиан.

За многие века большое количество верующих, умывших в нем лицо и глаза, получали исцеление. До середины XIX века сюда был большой наплыв паломников из разных мест России. По поверью, при лечении в воду источника бросали медные или серебряные монеты.

Над святым источником в настоящее время сделан колодезный домик, рядом стоят иконы святой Ольги и свечи. Местные жители по обету в 2011 году построили также на этом месте небольшую часовню.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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