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Приемные экзамены в Сретенскую духовную семинарию состоялись в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре прошли вступительные испытания заочного сектора Сретенской духовной семинарии для абитуриентов Псковской митрополии.



22 июля, в первый день вступительных испытаний, абитуриенты писали сочинение на церковно-историческую тему. В этом году поступающим на заочный сектор было предложено 2 темы на выбор: «Что такое Евангельский поступок?» и «Классическая русская литература как пособие для современного миссионера». Также абитуриентами, в соответствии с правилами приема, были пройдены вступительные испытания по общеобразовательным предметам – тестирования по истории и русскому языку.



23 июля проводилось основное вступительное испытание – собеседование с приемной комиссией по «Закону Божьему». Устный экзамен по предмету «Закон Божий» призван проверить знания абитуриентов по следующим разделам: «Священная история Ветхого и Нового Заветов», «Основы православного вероучения», «Основы богослужебного Устава», «Общая церковная история».



Приемную комиссию возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Также в работе комиссии приняли участие: проректор по научно-богословской работе Сретенской духовной семинарии, профессор кафедры Общих гуманитарных дисциплин Сретенской духовной семинарии Владимир Кириллин; Алексей Светозарский, профессор кафедры Церковной истории Сретенской духовной семинарии; духовенство Псковской епархии и братия Псково-Печерского монастыря.



По итогам вступительных испытаний и собеседования были получены следующие результаты: из 62 абитуриентов 43 человека успешно прошли вступительные испытания и будут зачислены на заочное отделение 1-го курса бакалавриата Сретенской духовной семинарии.