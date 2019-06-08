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Праздник состоялся у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей башни

В преддверии значимых для Пскова дат, 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня святой равноапостольной княгини Ольги, у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей башни состоялась встреча более 20 представителей разных возрастов, от студентов-волонтеров и пенсионеров до организаторов и добрых помощников. Участники мероприятия плели кукол из травы, заваривали чай в котелке на костре и кипятили воду в настоящем самовар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



«Мы отдохнули душой, вспомнили молодость, да и руки наши поработали на славу, ведь когда еще смастеришь что-то», - делится впечатлениями одна из представительниц старшего поколения, информируют организаторы встречи.



Молодыми помощниками выступили представители отряда тимуровцев, состоящего из членов профкома студентов ПсковГУ.

Самовар и угли, скамейка для удобства старшим, вкусности к чаю и экскурс в историю храма и исторического места, где расположилась группа - за все это участники встречи поблагодарили настоятеля храма Косьмы и Дамиана отца Александра и его прихожан.



За чайный лесной сбор малины и черники благодарность Псковской областной универсальной научной библиотеке и лично Наталье Грищенко, заведующей отделом литературы по культуре и искусству.



А Сергею Лазученкову отдельная благодарность за большую коробку эклеров к чаю.



Таким образом, благодаря неравнодушным людям и состоялась эта замечательная встреча.