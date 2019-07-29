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Особые службы прошли в Псковской епархии в честь обретения мощей Серафима Саровского

День обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского отмечают 1 августа.



31 июля 2019 года, накануне празднования обретения мощей Серафима Саровского, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.



1 августа в Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря монастыря состоялась ранняя литургия, которую возглавил настоятель подворья иеромонах Анатолий.

Праздничное богослужение украсил своим пением новосозданный хор под управлением регента Юрия Герасимова (из Санкт-Петербурга).

Серафим Саровский - иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора Николая II. Великий подвижник Русской Церкви и один из наиболее почитаемых монахов в её истории.