Особые службы прошли в Псковской епархии в честь обретения мощей Серафима Саровского

День обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского отмечают 1 августа.
31 июля 2019 года, накануне празднования обретения мощей Серафима Саровского, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.
1 августа в Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря монастыря состоялась ранняя литургия, которую возглавил настоятель подворья иеромонах Анатолий.
Праздничное богослужение украсил своим пением новосозданный хор под управлением регента Юрия Герасимова (из Санкт-Петербурга).
Серафим Саровский - иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора Николая II. Великий подвижник Русской Церкви и один из наиболее почитаемых монахов в её истории.