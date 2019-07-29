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В паломническую поездку в Крыпецкий монастырь приглашают псковичей

Паломническую поездку в Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь организуют по благословению настоятеля подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонаха Анатолия.



Поездка состоится 10 августа, отъезд в 11.00 от подворья (ул. К. Маркса, 36/ул. Некрасова, 33).



В программе поездки - трапеза, экскурсия по монастырю, чтение Акафиста у мощей преп. Саввы Крыпецкого, купание в купели, духовная беседа.



Стоимость поездки - 250 руб. Желающих поехать на своем транспорте просят сообщить об этом для бронирования мест в трапезной и на экскурсию.



Запись по тел. +79118901448 Марина Алексеевна.