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Престольный праздник прошел в древнем восстанавливающемся монастыре Целителя Пантелеимона с Бору. ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 9 августа, в древнем восстанавливающемся монастыре Целителя Пантелеимона с Бору (Дальний), прошел престольный праздник.

Праздничную Божественную Литургию возглавили клирики храма Св. Александра Невского, священники Михаил Аршанов и Алексей Короплясов.

В крестном ходе принимали участие казаки из воинского храма св. Александра Невского. Также почтить память Целителя Пантелеимона приехали многочисленные паломники как из Пскова, так и из Санкт-Петербурга и других городов России.

По окончании крестного хода гостей ждала праздничная трапеза.

Древний монастырь, который упоминается в летописях в XIV веке, расположен в месте слияния Черехи с рекой Великой. Эта святыня многое пережила за столетия. Сегодня на территории древнего монастыря находится школа псаломщиков 19 века, с домовой церковью Целителя Пантелеимона, восстановленная колокольня, купель со святым источником.