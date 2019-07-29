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Псковичей приглашают в яблоневый сад «Михайловского» на концерт с участием ансамбля Псково-Печерского монастыря

19 августа в яблоневом саду музея-усадьбы А. С. Пушкина «Михайловское» пройдет концерт «Вот яблоки так яблоки, на славу!».

Гостей ждет литературно-музыкальная программа к Празднику Преображения Господня в исполнении ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Во все века на земле находились люди, угодившие Богу своей благочестивой жизнью и делами. Восхвалим и почтим имена их лучшими песнопениями.

В концерте прозвучат музыкальные композиции духовного и светского содержания русских композиторов XIX–XX вв.: Д. М. Яичкова, А. А. Архангельского, Ф. Ф. Войленко, М. П. Мусоргского, В. Зиновьева, П. Г. Чеснокова, Архимандрита Матфея (Мормыля), С. З. Трубачева, П. К. Динева; стихи В. А. Щеголева, М. Цветаевой, С. Есенина, А. Одоевского.

Начало в 18.00.

Стоимость входного билета 500 рублей.

Заявки и справки: 8(81146) 2-18-15, 2-23-21, 2-26-09

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