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Псково-Печерский монастырь готовится к празднику Успения. ФОТО

28 августа Псково-Печерский монастырь будет отмечать свой главный праздник - Успение Божией Матери. К этому дню в обитель со всей страны приедут тысячи паломников, чтобы помолиться у древнего образа Успения Богородицы, пройти с ним крестным ходом, посетить Богом зданные пещеры.

Уже сейчас обитель приводят в порядок: штукатурят стены, ремонтируют и перекладывают дороги, красят ограждения, подстригают кустарники и сажают цветы. Впервые во всем этом монастырской братии и трудникам помогают «Волонтеры культуры».

Как идет подготовка к празднику - смотрите в фоторепортаже. Все фото предоставлены иеродиаконом Симеоном (Кивайло).