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Псковскому храму на улице Детской требуется помощь волонтеров

Храму Преполовения Пятидесятницы в Пскове требуется помощь волонтеров в проведении субботника. Работы запланированы на 24 августа с 11.00.

В планах - очистка храма подвала от мусора, утепление комнат второго этажа Дома притча, освобождение помещений третьего этажа, уборка и вынос мусора, восстановление свечного стенка, организация и оборудование места для хранения садового инвентаря, покраска ограждения территории, устройство цветников и газонов и другие работы.

Добровольцев угостят обедом в храме.

Адрес храма ул. Детская, 3 (напротив ЗАГС). Справки по телефону: 89602290593 (Светлана Максимовна).