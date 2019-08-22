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В Псковской епархии почтили память старца протоиерея Николая Гурьянова. ФОТО

24 августа, в день кончины протоиерея Николая Гурьянова на острове Талабск прошли заупокойные богослужения.

Как сообщает сайт Псковской епархии, Божественную Литургию в храме святителя Николая на острове Талабск в этот день совершали благочинный храмов Псковского района протоиерей Георгий Быков, настоятель храма святителя Николая на острове Талабск игумен Паисий (Гидраш), почетный настоятель храма святой Великомученицы Варвары города Печоры протоиерей Евгений Пелешев и гости острова в священном сане.

По окончании Литургии на могиле старца была совершена панихида.

Участникам богослужения стали многочисленные паломники и жители острова, насельницы псковских монастырей и прихожане псковских храмов.

Почтить память протоиерея Николая прибыл митрополит Псковский и Порховский Тихон. Владыка совершил заупокойную литию у могилы старца и поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву и сохранение памяти великого подвижника наших дней.