←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / События 22.08.2019 14:410 Божественную Литургию в Троицком соборе в воскресенье возглавит митрополит Тихон 25.08.2019 18:100 В Псковской епархии почтили память старца протоиерея Николая Гурьянова. ФОТО 22.08.2019 14:410 Божественную Литургию в Троицком соборе в воскресенье возглавит митрополит Тихон 21.08.2019 08:009 Псковскому храму на улице Детской требуется помощь волонтеров 15.08.2019 08:260 Псково-Печерский монастырь готовится к празднику Успения. ФОТО 12.08.2019 19:320 Псковичей приглашают в яблоневый сад «Михайловского» на концерт с участием ансамбля Псково-Печерского монастыря
Церковь / События

В Псковской епархии почтили память старца протоиерея Николая Гурьянова. ФОТО

25.08.2019 18:10|ПсковКомментариев: 0

24 августа, в день кончины протоиерея Николая Гурьянова на острове Талабск прошли заупокойные богослужения.

Как сообщает сайт Псковской епархии, Божественную Литургию в храме святителя Николая на острове Талабск в этот день совершали благочинный храмов Псковского района протоиерей Георгий Быков, настоятель храма святителя Николая на острове Талабск игумен Паисий (Гидраш), почетный настоятель храма святой Великомученицы Варвары города Печоры протоиерей Евгений Пелешев и гости острова в священном сане.

По окончании Литургии на могиле старца была совершена панихида.

Участникам богослужения стали многочисленные паломники и жители острова, насельницы псковских монастырей и прихожане псковских храмов.

Почтить память протоиерея Николая прибыл митрополит Псковский и Порховский Тихон. Владыка совершил заупокойную литию у могилы старца и поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву и сохранение памяти великого подвижника наших дней.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
25.08.2019, 18:100 В Псковской епархии почтили память старца протоиерея Николая Гурьянова. ФОТО 24.08.2019, 14:351 Форум «За ЗОЖ» может получить «постоянную прописку» в Пскове 24.08.2019, 12:032 Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой 24.08.2019, 10:260 Душа острова: вспоминая старца Николая Гурьянова
23.08.2019, 16:010 Три поездки в Псково-Печерский монастырь организует экскурсионный центр «Троицкий» в престольный праздник Успения 23.08.2019, 15:180 Миллениалы и монахи: чем уникален опыт «Волонтеров наследия» в Псковской области 23.08.2019, 08:470 Митрополит Тихон: Жизнь отца Николая Гурьянова - это подвиг Любви и веры в Бога 22.08.2019, 20:540 Литературно-музыкальную постановку о семье последнего русского императора представят в Доме причта Троицкого собора
22.08.2019, 14:410 Божественную Литургию в Троицком соборе в воскресенье возглавит митрополит Тихон 22.08.2019, 14:070 «Волонтеры культуры» обсудили с экс-музыкантом группы «Аквариум» проблемы современной музыки и веры. ВИДЕО 21.08.2019, 18:570 На сайте Псковской епархии появилась возможность предложить помощь или попросить о ней 21.08.2019, 08:009 Псковскому храму на улице Детской требуется помощь волонтеров
20.08.2019, 17:210 Таинство соборования состоится в субботу в главном псковском храме: комментарий священника Троицкого собора 20.08.2019, 12:350 Спортивная площадка откроется в Печорах на базе Паломнического центра 20.08.2019, 11:571 Митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил одним из инициаторов проведения форума «За ЗОЖ» 20.08.2019, 11:460 Около 200 педагогов из всех районов Псковской области будут принимать участие в форуме «За ЗОЖ»
20.08.2019, 11:370 Антиконференция для молодежи «Вместе здорово шагать!» пройдет в рамках форума «За ЗОЖ» в Пскове 20.08.2019, 11:255 Форум «За ЗОЖ» пройдет в Псковской области 20.08.2019, 07:580 Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Мирожском монастыре в празднование Преображения Господня. ФОТО 19.08.2019, 09:251 Православные отмечают Яблочный Спас
15.08.2019, 08:260 Псково-Печерский монастырь готовится к празднику Успения. ФОТО 14.08.2019, 09:350 У православных начался один из самых строгих постов - Успенский 13.08.2019, 16:270 Митрополит Тихон поделился планами работы Псковской епархии 12.08.2019, 19:320 Псковичей приглашают в яблоневый сад «Михайловского» на концерт с участием ансамбля Псково-Печерского монастыря
12.08.2019, 12:053 Псковичей призывают быть осторожнее: в сети появились фейковые страницы митрополита Тихона (Шевкунова) 11.08.2019, 18:368 Владимир Путин посмотрел спектакль, поставленный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона 10.08.2019, 15:500 Престольный праздник прошел в древнем восстанавливающемся монастыре Целителя Пантелеимона с Бору. ФОТО, ВИДЕО 09.08.2019, 13:330 В поездки по духовным святыням Псковщины и других регионов России приглашает паломническая служба «Вольный странник»
09.08.2019, 12:590 Стало известно, когда состоится традиционный крестный ход вокруг Пскова в августе 08.08.2019, 18:210 Престольный праздник в честь Целителя Пантелеимона пройдет завтра в древнем восстанавливающемся монастыре в 4 км от Пскова 07.08.2019, 11:390 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 07.08.2019, 08:550 В день памяти святых Бориса и Глеба митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил литургию в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря. ФОТО
06.08.2019, 13:001 Центр семьи появится на базе будущего спортивно-гуманитарного центра в Пскове 05.08.2019, 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы 04.08.2019, 12:290 Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила день рождения в Печорах 03.08.2019, 12:330 В паломническую поездку в Крыпецкий монастырь приглашают псковичей
02.08.2019, 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь 02.08.2019, 16:410 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отчитался о деятельности епархиальных древлехранителей 02.08.2019, 16:190 Особые службы прошли в Псковской епархии в честь обретения мощей Серафима Саровского 01.08.2019, 22:240 У проекта «Волонтеры культуры» в Псково-Печерском монастыре появился собственный гимн 
31.07.2019, 11:531 «Волонтером культуры» можно стать дважды - как это сделать 30.07.2019, 15:480 Главные вещи 29.07.2019, 13:150 Псковичей и гостей города приглашают на престольный праздник в Творожковский монастырь 29.07.2019, 11:292 Премьера спектакля по пьесе Тихона Шевкунова состоялась в Крыму
29.07.2019, 09:341 10 интересных фактов о Святогорском монастыре: к 450-летию обители 27.07.2019, 21:000 Праздник состоялся у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей башни 27.07.2019, 19:300 Приемные экзамены в Сретенскую духовную семинарию состоялись в Псково-Печерском монастыре 27.07.2019, 18:421 Стартовала вторая сессия проекта «Волонтеры наследия»
24.07.2019, 21:370 В Пскове состоится презентация монографии о духовных учителях протоиерея Павла Адельгейма 24.07.2019, 19:450 Празднование Дня святой княгини Ольги в Псковском кремле прошло при большом скоплении народа. ФОТО 23.07.2019, 20:500 Водосвятный молебен и концерт колокольных звонов состоялись сегодня на родине княгини Ольги. ФОТО 23.07.2019, 10:080 Стало известно, как пройдет престольный праздник Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове
23.07.2019, 08:250 Водосвятный молебен состоится во вторник на родине княгини Ольги 22.07.2019, 21:140 Во весь голос: как пройдет первый Псковский международный фестиваль колокольного звона 22.07.2019, 19:390 Перейти Великую вброд и побывать у святого Ольгина ключа приглашает псковичей храм Александра Невского 24 июля 22.07.2019, 14:170 «Мы хотим еще»: участники всероссийского проекта «Волонтеры культуры» вошли во вкус жизни в Печорах
20.07.2019, 11:562 В Псковской епархии почтили память святых Царственных Страстотерпцев 19.07.2019, 11:020 На водосвятный молебен в Выбутах можно будет доехать на бесплатном автобусе 18.07.2019, 16:170 Первый Псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23-24 июля во славу равноапостольной княгини Ольги 17.07.2019, 17:440 Острова спасения: Талабский архипелаг
17.07.2019, 16:430 Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове сменило адрес 16.07.2019, 19:270 Традиционный крестный ход прошел в Пскове. ФОТО 15.07.2019, 22:000 Уникальный пилотный проект «Волонтеры культуры» стартует в Псковской области 15.07.2019, 19:430 В Пскове пройдут соревнования по русскому жиму и подтягиванию на турнике, посвященные святому монаху-воину Александру Пересвету
15.07.2019, 16:222 Казаки воинского храма св.Александра Невского завоевали награды в первенстве Псковской области по рубке шашкой 15.07.2019, 11:200 О псковском служении, трех заповедях отца Иринея и самолвовской ухе - интервью с руководителем волонтерского проекта «Родная земля» 15.07.2019, 10:330 В Псково-Печерской обители торжественно отметили один из главных монастырских праздников. ФОТО 13.07.2019, 09:520 В июле традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города начнется от храма Иоанна Богослова
12.07.2019, 23:550 Крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова состоялся сегодня. ФОТО 12.07.2019, 21:420 Тур по страницам книги «Несвятые святые» разрабатывают в паломнической службе Псковской епархии 12.07.2019, 20:340 Завтра в Изборской крепости пройдут заключительные мероприятия волонтерского проекта Сретенского монастыря 12.07.2019, 11:451 Здания на Советской, 62а и 62б переданы в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова
11.07.2019, 19:370 В поездки по святым местам Псковской земли и на Валаам приглашает горожан «Вольный странник». РАСПИСАНИЕ 11.07.2019, 17:200 Крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова состоится завтра 11.07.2019, 13:040 Престольный праздник пройдет 14 июля в псковском храме, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО 11.07.2019, 08:000 Архиепископ Монреальский и Канадский возглавит Божественную литургию в Троицком соборе в пятницу
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru