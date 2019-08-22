Церковь / События

Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные отмечают сегодня праздник Успения (кончины) Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Как пишет calend.ru, это один из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви.

Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется Православной Церковью по новому стилю - 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня - престольный праздник. Тысячи паломников со всей России и других стран соберутся в обители, чтобы вместе отметить это событие.

По традиции в Успение Пресвятой Богородицы пройдет торжественное открытие Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Участниками фестиваля в 2019 году станут около 400 представителей народа сето из Псковской области и Эстонии: семьи сето, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малого народа.

Смотрите также Фестиваль народа сето пройдет в деревне Сигово

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной церкви от времен апостольских. Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая - спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.

Католическая церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы 15 августа.