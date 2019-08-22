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Уникальный детский городок со спортивной площадкой открылся в Печорах. ФОТО

Уникальный детский городок со спортивной площадкой для детей и взрослых сегодня, 28 августа, открылся на территории паломнического центра в Печорах. В торжественной церемонии, которая была приурочена к празднику Успения Пресвятой Богородицы, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Печорского района Дмитрий Сопотов. На открытии также собрались сотни жителей и гостей города.

Символическую красную ленточку на открытии перерезали главные гости праздника — дети, проживающие в Печорах.

Глава региона поблагодарил митрополита Тихона за активное участие в реализации столь масштабного проекта. «Своим трудом и примером вы показываете, что каждый из нас на своем рабочем месте всегда может делать больше, чем это предусмотрено его обязанностями. Со своей стороны хочу сказать, что Печоры будем развивать системно», — отметил Губернатор. Он напомнил, что Печорский район вошел в число приоритетных муниципальных образований, которые получат особую поддержку в рамках формирования индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Кроме того, Печоры включены и в список моногородов, что позволит комплексно развивать территорию.

«Это замечательный городок для детей Пскова, Печор и всех гостей Псковской земли. Все подготовлено общими силами. Здесь все вы будете желанными гостями», — сказал на церемонии митрополит Псковский и Порховский Тихон, обращаясь к молодому поколению Печор.

Площадка, которая расположена на улице Юрьевской, 82А, разделена на несколько зон. Для детей предусмотрены многоуровневые горки, качели и карусели. Также здесь можно заниматься воркаутом, на территории площадки установлены гимнастические тренажеры. У паломнического центра появились и зоны для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Здесь же установлен скаладром.

При строительстве объектов на детской площадке использовались современные технологии, безопасные материалы, она отвечает всем современным стандартам.

Строительство велось по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона с привлечением благотворительных средств. Земельный участок предоставлен администрации региона.