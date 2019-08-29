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Впервые за долгие годы в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы пройдет Божественная Литургия

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, в ближайшее воскресенье, 1 сентября, в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы впервые за долгие годы пройдет Божественная Литургия.

Планируется, что торжественные богослужения в храме теперь будут совершаться на регулярной основе по воскресным дням в 9.00.

Напомним, заброшенный с советских времен древний храм начал возрождаться несколько лет назад: тогда здесь впервые стали проводить молебны с чтением акафиста святым бессребренникам Косьме и Дамиану.

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Силами настоятеля храма отца Александра и прихожан из церкви был убран мусор, на днях благодаря помощи казаков «Псковской казачьей линии» осуществили монтаж пола в притворе храма.

Добавим, что на первую Божественную Литургию в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы приглашаются все желающие принять участие в совместной молитве.