Впервые за долгие годы в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы пройдет Божественная Литургия

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, в ближайшее воскресенье, 1 сентября, в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы впервые за долгие годы пройдет Божественная Литургия.
Планируется, что торжественные богослужения в храме теперь будут совершаться на регулярной основе по воскресным дням в 9.00.
Напомним, заброшенный с советских времен древний храм начал возрождаться несколько лет назад: тогда здесь впервые стали проводить молебны с чтением акафиста святым бессребренникам Косьме и Дамиану.
Силами настоятеля храма отца Александра и прихожан из церкви был убран мусор, на днях благодаря помощи казаков «Псковской казачьей линии» осуществили монтаж пола в притворе храма.
Добавим, что на первую Божественную Литургию в храме Косьмы и Дамиана с Гремячей горы приглашаются все желающие принять участие в совместной молитве.