Церковь / События

Особенный день: Успение Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

«Девушка, что у вас тут сегодня происходит? Почему столько людей в монастыре? Зачем фиолетовый дресс-код? Мы ехали к вам, думали, в будни поменьше народа будет», - недоумевают туристы у входа в Псково-Печерскую обитель. Выслушав объяснение, радуются: нежданно-негаданно попали они на главный праздник монастыря - День Успения пресвятой Богородицы. Людей - тысячи, и каждый пришел на этот праздник за чем-то своим, глубоко личным.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, что значит этот день для и.о.главы города Пскова и депутата Дедовичского районного собрания, что нашли здесь гости из Эстонии, и кто они - эти загадочные люди в фиолетовых футболках, удивившие туристов-москвичей.

Первая Пречистая

28 августа Русская Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В народе праздник называется Первой Пречистой и высоко почитается, поскольку день знаменует окончание земной жизни Девы Марии.

Православные верят, что после смерти Богородицы в Ее лице они обрели небесную заступницу и дарительницу. Широко известны рассказы о Ее помощи конкретным людям: кого-то Ее образ исцелил, кого-то - спас от беды, кому-то открыл истинный жизненный путь. Широко известны и случаи заступничества Богоматери во время вражеских нашествий на Россию. Псково-Печерские иконы Божией Матери «Успение» и «Умиление» особенно прославились во время осады Пскова войсками Стефана Батория, короля польского, в 1581 году.

Успение - это один из давних праздников, который отмечается в обители, и можно с уверенностью говорить: так, как здесь, Успение больше не отмечается нигде в мире. Паломники начинают стекаться в Печоры за несколько дней до предпразднства и готовятся ко дню Успения, укрепляя дух молитвами и посильной помощью монастырю: многие женщины, например, принимают участие в обустройстве и украшении «цветочной дорожки». Сначала готовят основу из свежескошенной травы. Затем на ней выкладывают чудесные узоры из разноцветных гладиолусов, астр, георгинов, хризантем. «Дорожка» начинается от Успенского храма, поднимается вверх, проходит через надвратный храм святого Николая, поворачивает налево и заканчивается у подножья Михайловского собора. В этом году на нее взошло множество людей: 27 августа Божественную Литургию в Печорах посетило, по разным оценкам, от 5000 до 8000 человек.

Монах Анастасий: «Казалось бы, в Успении Пресвятой Богородицы кроется какой-то парадокс: мы празднуем смерть человека. Но на самом деле это противоречие - кажущееся. По церковному преданию, когда умирала Богородица, апостолы, которые проповедовали в разных концах земли, собрались попрощаться с ней. После смерти её погребли во гробе, но отвалив камень гроба спустя несколько дней, не нашли тела Богородицы. Хранится православное предание о том, что на третий день богородица воскресла и была вознесена. Пресвятая Богородица была не простым человеком. Святые отцы утверждают, что за всю свою жизнь Она ни разу не согрешила ни мыслью, ни словом, ни делом, поэтому мы её прославляем как «честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим», то есть по своей святости превзошедшую высшие чины ангелов».

28 августа Божественную литургию в монастыре возглавил митрополит Волоколамский Иларион, который 40 лет назад начинал свой духовный путь именно здесь, в обители. Об этом напомнил многочисленным гостям митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Здесь вы росли духовно, получая то, что невозможно постичь ни в светских, ни в духовных заведениях - личный опыт Богообщения. Мы очень рады, что вы спустя много десятилетий вернулись сюда, и молим Пресвятую Богородицу, чтобы Она в этот особый день дала вам особые силы, радость, мир, - все то, что так изобильно дарует пречистая Богородица всякому искреннему сердцем и приходящему к ней».

Митрополит Иларион поздравил всех верующих с праздником и передал благословение Его святейшества святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Волоколамский Иларион: «Праздник Успения - особый праздник, не случайно все древние соборы на Руси были посвящены именно этому празднику. Это связано с тем особым благоговейным почитанием, которым с самого Крещения Руси на нашей святой земле пользовалась Пресвятая Богородица. Она дала нам много великих и неизреченных даров, и самый великий дар, которым она нас оделила - это ее божественный Сын».

Как заметил митрополит Иларион, он совершил Божественную литургию в Псково-Печерской обители «с особым чувством». По его словам, он помнит те дни, когда впервые, еще юношей, переступил порог монастыря, хорошо помнит старцев обители и помнит ту необыкновенную крепость веры, которая ощущается по сей день в этих стенах. Митрополит Волоколамский подчеркнул, что владыка Тихон, став главой Псковской епархиальной кафедры и архиереем Псково-Печерского монастыря, получил ответственное и вместе с тем трудное послушание. «Я имел возможность вчера посетить несколько храмов в Пскове, увидел, в каком они удручающем состоянии, - сказал митрополит Иларион. - Это памятники архитектуры, в которых крошатся стены, которые сползают к воде, которые требуют срочных и дорогостоящих трудов для того, чтобы они не разрушились и были спасены».

Вместе с владыкой многочисленные гости праздничной обители приветствовали делегацию Сербской православной церкви, прибывшую в Россию, чтобы поклониться святыням русского Севера. Митрополит Волоколамский подчеркнул братство двух народов: «Эту близость мы особенно чувствуем сейчас, когда РПЦ подверглась агрессии со стороны Константинопольского Патриархата, вторгшегося в священные пределы нашей церкви на Украину вопреки всем церковным канонам и всему каноническому и историческому преданию нашей церкви».

После причастия начался крестный ход с чудотворной иконой Успения - многотысячный, многоголосый. С молитвами и песнопениями, чтением Священного Евангелия верующие обошли вокруг монастыря, прося Богородицу о помощи и заступничестве.

Семейные традиции

Тысячи людей, пришедших и приехавших на праздник Успения в монастырь, в этот день почувствовали себя единым целым. Вместе с тем, у каждого нашлись свои слова о том, что привело их в Псково-Печерскую обитель на престольный праздник.

Например, бабушка с 5-летней внучкой, стоявшие рядом с нами во время богослужения, оказались местными жителями - они частые посетители монастыря, и приходят сюда регулярно, не только на Успение, а каждые выходные. После праздника они собирались идти на открытие детского городка, который появился на территории Паломнического центра. «Мы очень ждем появления этой площадки, у нас вообще нет никаких развлечений для детей, - сетует печерянка. - Вот внучка на велосипеде ехала с горки, разбила себе лоб, нос. Нечем детям заняться».

Смотрите также Уникальный детский городок со спортивной площадкой открылся в Печорах. ФОТО

Случайно заговорив на «кровавой дорожке» с семейной парой, выясняем: глава семейства - депутат Собрания депутатов городского поселения «Дедовичи» Иван Пинчук. «Я здесь в день святой, потому что душа русского народа - это православие, - объясняет он. - Пройдя сквозь годы жизненных испытаний, я прихожу к пониманию, что есть там на небесах кто-то. Правда, как инженер-энергетик, трактую это в более широком вселенском смысле. Есть на небесах та сила, которая нас любит и ведёт нас к добру, справедливости и любви».

Иван рассказывает о том, какое впечатление произвела на него книга «Несвятые святые» митрополита Тихона, подаренная женой Светланой: «Я с таким наслаждением читал о деяниях и духовных подвигах старцев! Они обогащали нашу русскую душу. Всю красоту которую мы видим, отец Алипий создавал. А как ему тяжело было! Фронтовик, прошел войну, подвергался гонениям! Это такая сила духа! Такой пример для меня как человека и как депутата. Я за то, чтобы наш русский дух обогащался этой любовью и чтобы люди русские были так же сильны духом, как отец Алипий, старец Иоанн Крестьянкин - вот к чему я стремлюсь и почему я духом и физической плотью здесь с женой сыном, взял отгул на работе - и сюда».

Встретили мы на празднике еще одного представителя власти - и.о. главы города Пскова Елену Полонскую. По ее мнению, праздник Успения - особенный для православного мира. «Это повод поблагодарить за все чудеса, которые случаются в нашей жизни и семьях, - сказала она. - Именно поблагодарить, а не попросить. Просим мы каждый день - очень много и очень часто и иногда даже не то, что нужно. Для меня лично это тот самый праздник, когда можно прийти и поблагодарить Богородицу за все, что есть у нас сегодня, за мир, за наших детей».

Семья Полонских уже не первый год по традиции приезжает именно в этот день в Псково-Печерский монастырь. «Богородица является семейной иконой нашей семьи, - объяснила Елена Полонская. - Так сложилось, что на протяжении уже четырех поколений передается эта икона. Моя прабабушка была служительницей в монастыре в поселке Епифани Тульской области - оттуда и пошла эта икона».

«Нужно уметь благодарить и не только Богородицу, но и людей - это дар, которому нужно учиться, даже, наверное, больше, чем просить», - уверена Елена Полонская.

Идем дальше. Девушки в фиолетовых футболках - тех самых, которые заметили туристы, - это участники проекта Министерства культуры РФ «Волонтеры наследия», реализующегося сейчас на территории Псковской области. Одна девушка приехала из далекой Читы, другая - из Санкт-Петербурга, сидят на камушках, болтают как закадычные подружки, знающие друг друга сто лет. Делятся впечатлениями: «Мы помогаем в реставрации и благоустройстве. На богослужении наши волонтеры помогали создавать живую цепь, чтобы служба и крестный ход прошли организованно. Для нас неожиданно, что действительно очень много людей приехало на праздник!»

Слышим эстонскую речь, спрашиваем на русском - авось поймут: а вы какими судьбами в Печорах сегодня? Действительно, гости приехали из Прибалтики. «Я знаю этот день, очень давно, в детстве я была здесь на таком празднике, - рассказывает одна из женщин. - Молодежь сейчас смотрит на веру по-другому, я тоже тогда думала по-другому. Я видела на том давнем празднике, как делают ковер из цветов, но не знала, что с этого коврика надо взять хотя бы один цветочек и засушить его - как благословение. Очень красивый праздник, очень хорошие впечатления! Он хотя и проходит в середине недели, но все равно народу много, день хороший, погода замечательная!»

За беседами время быстро пробежало: каких-то 20-30 минут - и площадь перед Псково-Печерской обителью, где еще совсем недавно шумело людское море, опустела.

Но никуда не ушло особое, не передаваемое словами ощущение совершенно удивительного праздника, полного надежд и чаяний, радости и скорби, печали - и утешения. Его надолго сохранят в своих сердцах тысячи верующих и увезут с собой в Москву, Волоколамск, Санкт-Петербург, Забайкалье, Эстонию, Сербию, Грецию… По всему свету.