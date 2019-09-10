Церковь / События

Госдума рассмотрит вопрос о новом выходном дне

В России может появиться еще один выходной день. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы Законопроект, предполагающий установление ежегодного нерабочего дня в понедельник после Пасхи, рассмотрит в первом чтении Госдума. Соответствующую инициативу разработали депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, сообщает RNS.

По мнению авторов законопроекта, «введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период».

Разработчики документа подчеркнули, что понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, во многих странах Западной Европы является выходным днем.