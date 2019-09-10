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Новый учебный год в Псковском филиале Академии ФСИН России начался с водосвятного молебна

14 сентября руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами России протоиерей Олег Тэор принял участие в церемонии приведения к присяге курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России.

В мероприятии приняли участие начальник Псковского филиала Академии ФСИН, полковник внутренней службы Дмитрий Панарин, заместитель Главы города Пскова Владимир Воробьев, ветераны Вооруженных Сил, родственники курсантов.

В ходе мероприятия 50 первокурсников поклялись в верном служении своей Родине России и ее народу.

Затем с приветственным словом к курсантам обратился отец Олег, который пожелал им помощи Божией в учении и деле охраны закона и правопорядка Российской Федерации. По окончании приветствия протоиерей Олег совершил водосвятный молебен, испрашивая благословение Божие на всех собравшихся и их труды, а первокурсников окропил святой водой.

Также к курсантам обратились начальник Псковского филиала Академии ФСИН, полковник внутренней службы Дмитрий Панарин, заместитель Главы города Пскова Владимир Воробьев и ветераны Вооруженных Сил.