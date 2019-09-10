Исторический фестиваль «Воевода Шуйский» начнется с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома

Псковская митрополия принимает активное деятельное участие в организации исторического фестиваля «Воевода Шуйский», который пройдет в Пскове в субботу, 28 сентября. Об этом журналистам рассказал один из организаторов праздника Андрей Таскаев.
«Воевода Шуйский» начнется в 12.00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (ул. Свердлова, 1), далее праздник перенесётся на набережную реки Великой, развернувшись у Покровской башни.
Псковичей ждут бесплатные экскурсии (предварительная запись на одну из экскурсий ЗДЕСЬ), мастер-классы, дефиле исторического костюма, Показательные выступления клубов исторической реконструкции и праздничный концерт.
Организатором исторического праздника выступает Псковский городской молодёжный центр.
Соорганизаторы:
Псковский государственный музей-заповедник,
МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»,
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.
Отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова.
Фестиваль живой музыки «Добрый рок».