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Исторический фестиваль «Воевода Шуйский» начнется с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома

Псковская митрополия принимает активное деятельное участие в организации исторического фестиваля «Воевода Шуйский», который пройдет в Пскове в субботу, 28 сентября. Об этом журналистам рассказал один из организаторов праздника Андрей Таскаев.

«Воевода Шуйский» начнется в 12.00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (ул. Свердлова, 1), далее праздник перенесётся на набережную реки Великой, развернувшись у Покровской башни.

Псковичей ждут бесплатные экскурсии (предварительная запись на одну из экскурсий ЗДЕСЬ), мастер-классы, дефиле исторического костюма, Показательные выступления клубов исторической реконструкции и праздничный концерт.

Организатором исторического праздника выступает Псковский городской молодёжный центр.

Соорганизаторы:

Псковский государственный музей-заповедник,

МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»,

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова.

Фестиваль живой музыки «Добрый рок».