Помочь храму Успения с Пароменья в генеральной уборке приглашают псковичей завтра утром

Фото: sobory.ru
Завтра, 2 октября, пройдет генеральная уборка в храме Успения Божией матери с Пароменья.
Приглашаются все желающие принять участие в общем деле.
Адрес: Рижский пр., 3, у Ольгинского моста.
Начало в 9.00.
Церковь Успения Божией Матери (Пароменская) - православный храм, памятник истории и культуры федерального значения XVI-XIX вв. Первое упоминание в летописях о церкви имеется под 1444 г. Место для постройки выбрали не случайно. Оно было самым посещаемым на Завеличье. Сюда наводился плавучий мост и приставал паром, за что эта часть называлась Пароменьем, а церковь - Пароменской.
Отличительной особенностью храма является голубь, сидящий на перекладине главного креста храма. Согласно легенде, «пока голубь восседает на церкви Успения - благодать Святого Духа не отойдет от Пскова».