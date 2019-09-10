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Помочь храму Успения с Пароменья в генеральной уборке приглашают псковичей завтра утром

Фото: sobory.ru

Завтра, 2 октября, пройдет генеральная уборка в храме Успения Божией матери с Пароменья.

Приглашаются все желающие принять участие в общем деле.

Адрес: Рижский пр., 3, у Ольгинского моста.

Начало в 9.00.

Церковь Успения Божией Матери (Пароменская) - православный храм, памятник истории и культуры федерального значения XVI-XIX вв. Первое упоминание в летописях о церкви имеется под 1444 г. Место для постройки выбрали не случайно. Оно было самым посещаемым на Завеличье. Сюда наводился плавучий мост и приставал паром, за что эта часть называлась Пароменьем, а церковь - Пароменской.

Отличительной особенностью храма является голубь, сидящий на перекладине главного креста храма. Согласно легенде, «пока голубь восседает на церкви Успения - благодать Святого Духа не отойдет от Пскова».