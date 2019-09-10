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Храм Сергия с Залужья отметит на следующей неделе престольные праздники

Престольный праздник в честь дня памяти прп. Никандра пустынножителя, Псковского Чудотворца отметит храм Сергия с Залужья (ул.Свердлова, 42А) на следующей неделе. В воскресенье, 6 октября, в 17.00 в храме пройдет Всенощное бдение, утром 7 октября - водосвятный молебен и Божественная литургия (в 8.00 и 9.00 часов соответственно).

Престольный праздник в День преставления прп. Сергия Радонежского, игумена Радонежского, чудотворца, храм Сергия с Залужья отметит 8 октября. В понедельник, 7 октября, в 17.00 в храме пройдет Всенощное бдение. Во вторник, 8 октября, в 8.30 - прихожан и жителей города приглашают на Божественную Литургию, молебен и крестный ход вокруг храма.

Завтра, 4 октября, будет проходить подготовка к празднику - уборка храма и прилегающей территории. Помочь прихожанам может любой желающий. Начало подготовки - после окончания акафиста Святителю Димитрию Ростовскому, примерно с 11.00.