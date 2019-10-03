Архиерейская Божественная литургия пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря в дни престольного праздника

Храм Покрова Пресвятой Богородицы от Торга, расположенный на территории Псково-Печерского подворья, приглашает псковичей и гостей города на престольный праздник 13-14 октября.
Расписание богослужений в дни престольного праздника:
13 октября, воскресенье
17.00 Всенощное бдение с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы. Исповедь.
По окончанию богослужения духовные песнопения в исполнении мужского хора подворья под художественным руководством Юрия Герасимова.
14 октября, понедельник
7.40 Водосвятный молебен. Исповедь.
8.30 Часы
9.00 Архиерейская Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Крестный ход.
По окончанию богослужения состоится праздничная трапеза.