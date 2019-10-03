Архиерейская Божественная литургия пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря в дни престольного праздника

Особенный день: Успение Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

Уникальный детский городок со спортивной площадкой открылся в Печорах. ФОТО

Елена Полонская побывала на празднике Успения в Псково-Печерском монастыре и рассказала о семейной иконе, доставшейся от прабабушки