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Концерт, приуроченный к юбилею протоиерея Олега Тэора, пройдет в Пскове

30 октября в Псковском Доме офицеров пройдет концерт, посвященный 75-летию со дня рождения настоятеля псковского воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского, Почетного гражданина города Пскова, митрофорного протоиерея Олега Тэора.

В торжественном вечере примут участие хор Свято-Троицкого кафедрального собора, хор воинского храма святого Александра Невского, заслуженный коллектив «Псковский русский народный хор», народный коллектив студентов и выпускников «Капелла ПсковГУ», другие хоровые коллективы.

Также в программе вечера - выступление Оркестра русских народных инструментов, народного коллектива Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, ансамбля «Голубые молнии», театра танца «Русские узоры».

Солисты: диакон Богдан Мошура, заслуженный артист РФ Ян Осин, директор Дома офицеров Александр Царкозенко, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Федор Сидяков, солистка вокальной студии «Позитив» Диана Овчинникова.

Ведущая концерта - Анна Дмитриева.

Вход по пригласительным билетам.

Начало в 18.00

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