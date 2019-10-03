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Выставка книг и икон из храма св. Александра Невского откроется в Доме офицеров 30 октября

1 ноября Почетному гражданину города Пскова, настоятелю псковского воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского митрофорному протоиерею Олегу Тэору исполняется 75 лет. По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона 30 октября в псковском Доме офицеров состоится торжественный вечер.

В рамках праздничных мероприятий вечера на 16.30 запланировано открытие выставки книг и икон из библиотеки и музея храма св. Александра Невского, выступление детских творческих коллективов и солистов. В 18.00 состоится торжественный концерт. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в храме.

31 октября в 18.00 в храме св.Александра Невского пройдет вечернее богослужение, по окончании которого прихожане и гости смогут поздравить юбиляра.

1 ноября в 8.30 в храме начнется чтение часов, а в 9.00 - божественная литургия, по окончании которой пройдет молебен.