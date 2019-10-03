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В Пскове камерный хор «Псковия» выступит в поддержку храма Преполовения Пятидесятницы

В детской музыкальной школе № 2 им. М. П. Мусоргского на улице Красноармейской, 21, в Пскове состоится благотворительный концерт в поддержку храма Преполовения Пятидесятницы. Выступает камерный хор «Псковия» духовно просветительского центра «Ликъ». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской митрополии Русской православной церкви, 8 ноября концерт начнется в 18.30 в концертном зале учреждения.

«Собравшиеся услышат духовную музыку, русские народные песни, произведения русских композиторов, в сопровождении фортепиано и народных инструментов», - отметили в митрополии.

Также в митрополии добавили, что выступление состоится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.