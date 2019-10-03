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Родительскую субботу отметят православные 2 ноября

2 ноября Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших - Димитриевскую родительскую субботу.

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по н. ст.) был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году.

Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех русских воинов, павших на Куликовом поле. Собственно, это еще один смысл названия субботы «Димитриевской».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан. Димитриевская суббота - последняя родительская суббота в 2019 году.

Следующая родительская суббота будет отмечаться 22 февраля 2020 года - это будет Вселенская родительская суббота (мясопустная).