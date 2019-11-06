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Приход храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы приглашает псковичей на престольный праздник 14 ноября

14 ноября храм Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отмечает престольный праздник: в этот день Русская православная церковь празднует день святых бессребреников и чудотворцев, в честь которых возведен этот храм.

13 ноября в 17.00 в храме начнется Всенощное бдение. 14 ноября в 9.00 состоится Божественная литургия. К торжественному богослужению могут присоединиться все желающие.

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Святые Косма и Дамиан были родом из Асии. Так в древние времена называлась часть Малой Азии. Ни время их рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что они жили не позднее IV века. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святого - силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. В делах милосердия прошла вся жизнь святых бессребреников. Братья никогда не расставались друг с другом, вместе молились, вместе ходили, вместе врачевали. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы.

В России святые бессребреники Косма и Дамиан преимущественно считаются покровителями детей. К ним прибегают с молитвой при начале учения грамоте, чтобы они укрепили еще слабые детские силы и содействовали их правильному развитию.