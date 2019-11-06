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Хор Троицкого собора выступил в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов

В Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им.В.П.Шмитца, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, состоялось выступление хора Свято-Троицкого собора (регент Любовь Борисовна Быкова).

«Богослужебные песнопения, патриотические песни и потрясающая красота исполнения никого не оставили равнодушными. Для некоторых наших ребят это уникальная возможность увидеть своими глазами подобное выступление», - отметили в Производственно-интеграционных мастерских.

Подопечные и сотрудники ПИЦ поблагодарили хор и выразили надежду на дальнейшие встречи.