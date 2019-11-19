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6 декабря храм святого Александра Невского отметит престольный праздник

6 декабря, в День памяти (преставления) святого благоверного великого князя Александра Невского, состоится престольный праздник главного псковского воинского храма Александра Невского.

В этот день в псковском храме св. Александра Невского будут совершаться богослужения: водосвятный молебен в 7.00; чтение часов в 8.30; Божественная литургия в 9.00.

По окончанию Божественной литургии в храме пройдет торжественный молебен.

Приход храма приглашает всех желающих принять участие в престольном празднике псковского воинского храма святого Александра Невского.