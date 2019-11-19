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В Пскове состоялся традиционный крестный ход. ФОТО

В субботу, 23 ноября, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона состоялся традиционный ежемесячный крестный ход на автобусе вокруг города Пскова.

Крестный ход начался с Подворья Псково-Печерского монастыря. По пути хода участники сделали несколько остановок: в Черехе, Крестах, около памятника Александру Невскому, а также в Орлецах.

Фото: Андрей Кокшаров

Напомним, данная традиция существует уже более 10 лет. За это время участниками крестных ходов стали более 5 тысяч человек. Организатор крестного хода - паломническая служба «Вольный странник».