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Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдет 7 января в Пскове

7 января в 11.00 на площадке Проектного офиса «Команда 2018» (Некрасова, 19) состоится cемейный праздник «Рождество – время Ангелов».

Традиционно его проводит Псковская областная универсальная научная библиотека совместно с Воскресной школой храма святителя Василия Великого (на горке). На встречу с доброй рождественской сказкой приглашаются все желающие.

Главной «изюминкой» праздника станет спектакль, в котором юные актеры расскажут об удивительном событии – рождения Спасителя в Вифлееме. Все роли исполнят ученики воскресной школы. Театральное действие будет сопровождаться рождественскими песнопениями и танцами. А поскольку воскресная школа храма святителя Василия Великого является семейной, родители – активные участники всех событий.

Гостей праздника ожидает сюрприз - интерактивная программа с играми. Приятным и содержательным дополнением станет выставка книг. Она познакомит читателей с произведениями русских писателей и поэтов, посвящённых Новому году и Рождеству.

Многие из этих книг были любимы и читаемы в дореволюционной России. В канун Нового года их печатали едва ли не все журналы и газеты. И сегодня, передавая аромат и атмосферу минувшего времени, они ничуть не утратили своей актуальности. Произведения русских классиков «Вечера на Хуторе близ Диканьки, или ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Рождественская ночь» К. М. Станюковича, «Ванька», «Шампанское», «Новогодняя пытка», «Ёлка» А. Чехова и других мастеров слова, так или иначе, связаны с любимым зимним праздником.

Все присутствующие смогут познакомиться с удивительной выставкой новогодних кукол из коллекции «Реставрационной мастерской Ирины Кендрали и Натальи Литвак». Несколько лет назад мастерицы решили собирать и реставрировать старые игрушек.