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Божественная литургия, чаепитие и праздничные концерты: как отметят Рождество псковичи

Ежегодно 7 января православные России празднуют великое событие Рождества Христова. Богослужение, праздничные песнопения, трапеза, украшение дома и города, обмен подарками — эти рождественские традиции по сей день чтутся во всех городах нашей страны, в том числе, конечно, в Пскове. Рассказываем о ярких моментах грядущего праздника.

Торжественные Богослужения

Торжественные Богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января во всех храмах Псковской епархии.

В Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в Рождественский сочельник, 6 января, совершит Всенощное бдение митрополит Псковский и Порховский Тихон. Начало в 17.00. В полночь Владыка возглавит праздничную Божественную Литургию, в которой примут участие все клирики собора.

6 января праздничная Божественная Литургия в честь Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа состоится в главном воинском храме Святого Александра Невского (прямая трансляция Богослужений на сайте храма https://pskov.pobeda.ru/event). Начало чтения в 23.30.

В храме Козьмы и Дамиана с Гремячей горы 6 января в 17.00 состоится Великое повечерие и утреня, 7 января в 8.00 - Божественная литургия. После службы - выступление прихожан храма и дружеское чаепитие.

В храме Георгия со Взвоза служба Рождеству Христову также состоится в ночь с 6 на 7 января. Начало праздничной утрени в 23.00, сразу после этого в храме пройдет Божественная Литургия.

В храме святых Жен-мироносиц на праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные Литургии. Начало первой ночной службы - 6 января в 22.00. Вторая служба - 7 января в 8.30.

Рождество на Подворье Псково-Печерского монастыря

7 января в 12.00 на Подворье Псково-Печерского монастыря состоится праздничное приходское гуляние. В рождественской программе - фейерверк, рождественская ярмарка, уличное угощение ароматным чаем и монастырскими булочками. Всем детям – сладкие подарки.

На Подворье ждут в гости всех, кто хотел бы поделиться своими кулинарными и творческими способностями и принести изделия собственного изготовления (можно и не собственного) для проведения большой праздничной Рождественской ярмарки. На ярмарку принимаются соленья и варенья (с указанием состава), изделия ручной работы: шитье, вязка, мягкие игрушки, сувениры, деревянные досочки, шкатулки, ложки, глиняные изделия, а также книги - добрые и интересные, для детей и подростков. Изделия для ярмарки приносите на Подворье по адресу Некрасова, 33 (предварительно созвонившись с Софией Зайцевой 89161178936).

Семейный праздник «Рождество – время Ангелов»

7 января в 11.00 на площадке Проектного офиса «Команда 2018» (Некрасова, 19) состоится cемейный праздник «Рождество – время Ангелов».

Традиционно его проводит Псковская областная универсальная научная библиотека совместно с Воскресной школой храма святителя Василия Великого (на горке). На встречу с доброй рождественской сказкой приглашаются все желающие.

Главной «изюминкой» праздника станет спектакль, в котором юные актеры расскажут об удивительном событии – рождение Спасителя в Вифлееме. Все роли исполнят ученики воскресной школы. Театральное действие будет сопровождаться рождественскими песнопениями и танцами. А поскольку воскресная школа храма святителя Василия Великого является семейной, родители – активные участники всех событий.

Гостей праздника ожидает сюрприз - интерактивная программа с играми. Приятным и содержательным дополнением станет выставка книг. Она познакомит читателей с произведениями русских писателей и поэтов, посвящённых Новому году и Рождеству.

Многие из этих книг были любимы и читаемы в дореволюционной России. В канун Нового года их печатали едва ли не все журналы и газеты. И сегодня, передавая аромат и атмосферу минувшего времени, они ничуть не утратили своей актуальности. Произведения русских классиков «Вечера на Хуторе близ Диканьки, или ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Рождественская ночь» К. М. Станюковича, «Ванька», «Шампанское», «Новогодняя пытка», «Ёлка» А. Чехова и других мастеров слова, так или иначе, связаны с любимым зимним праздником.

Все присутствующие смогут познакомиться с удивительной выставкой новогодних кукол из коллекции «Реставрационной мастерской Ирины Кендрали и Натальи Литвак».

Гала-концерт Рождественского Молодежного фестиваля искусств

12 января по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в псковском Доме офицеров пройдет Рождественский Молодежный фестиваль искусств.

Фестиваль проводится ежегодно с целью приобщения молодых людей к традиционной русской культуре. Участники фестиваля выступят перед псковичами в четырёх номинациях: инструментальная музыка, вокал, хореография, чтение поэзии и прозы.

Все желающие могут получить бесплатные пригласительные билеты на Рождественский Молодежный фестиваль искусств в Псковском городском молодёжном центре (М. Горького, 15).

Начало в 18.00.

Праздничные Рождественские программы

7 января

18.00 «Как-то под Рождество». Театрализованная праздничная программа.

Детский парк

8 января

12.00 Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма Александра Невского.

«Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5

12.00 Рождественский концерт с участием учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»

ул. Коммунальная, 48

11 января

12.00 «Рождество стучится в дом». Выступление учащихся хорового отделения МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4».

Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 5

16.00 Рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей, выпускников и солистов концертного хора «Гармония» МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова».

ул. Олега Кошевого, 8

14 января в 18.30 и 19 января в 17.00

«Ночь перед Рождеством». Хореографический спектакль театра танца «Русские узоры» по мотивам произведений Н. Гоголя.

«Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5

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