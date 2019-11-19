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Псковичей приглашают в Крыпецкий монастырь на престольный праздник

10 января в Крыпецком монастыре состоится престольный праздник - двадцатая годовщина прославления преподобного Корнилия Крыпецкого Чудотворца.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре, все желающие приобщиться к празднику в Крыпецкой обители смогут приехать в монастырь городским автобусом, который отправится в 7 часов утра с автобусной остановки «Площадь Ленина» со стороны Псковского кремля. Проезд бесплатный.

Начало водосвятного молебна в 8 часов. Божественная Литургия с праздничным молебном начнется в 9 часов утра.

«Все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого и принять участие в праздничной трапезе. По окончании торжеств городской автобус доставит паломников обратно в город. Отправление автобуса из монастыря не позже 13 часов», - сообщили в Крыпецком монастыре.