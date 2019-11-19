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Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым. Соответствующее рождественское послание владыки опубликовано на сайте Псковской митрополии.

«Дорогие братья и сестры! Для каждого, кто в своей жизни ищет встречи с Богом, весть о Рождестве Христовом, о совершившемся чуде Боговоплощения, о том, что отныне «с нами Бог», отзывается в сердце радостью и надеждой. В мир, «приклонив Небеса», явился Спаситель, чтобы совершить домостроительство нашего спасения, избавить род человеческий от греха и смерти, нас, «долу поникших», воздвигнуть и восстановить, обновить и просветить, вновь привести в наследие к Богу.

В эти праздничные дни восхвалим Родившегося Господа словами Рождественского ирмоса: «Христос раждается — славите! Христос с Небес — срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися»!», - говорится в послании митрополита Тихона.