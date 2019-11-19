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Рождественский Молодежный фестиваль пройдет в Пскове с аншлагом

12 января в 18.00 на сцене Дома офицеров состоится гала-концерт Рождественского Молодежного фестиваля.

Выступление артистов пройдет при аншлаге: как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в настоящий момент в наличии осталось всего пять пригласительных билетов на мероприятие.

По предварительным данным, на сцену Дома Офицеров выйдет 17 участников отборочных концертов, а также приглашенные участники.

Напомним, фестиваль проходит по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Организаторы - Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской епархии РПЦ МП.

Фестиваль проводится с целью приобщения молодых людей к традиционной русской культуре. Отборочный тур состоялся в Доме Офицеров 10 декабря прошлого года.

Пригласительные билеты на гала-концерт можно получить в Псковском городском молодежном центре. Справки по тел.56-44-44.

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