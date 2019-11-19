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Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей

7 января в Печорах стартовал трехдневный большой семейный Рождественский фестиваль, в ходе которого жителям и гостям города предложено посетить семейные дискотеки, концерты, народные гуляния и спектакль.

В первый день площадкой для проведения фестиваля стал Дворец творчества детей и молодежи Печорского района.

Открывал фестиваль праздничный концерт, в котором приняли участие юные артисты города Печоры. Концерт продолжился песнями, играми и хороводами вокруг елки.

После концерта для участников мероприятия выступили гости из Православного лагеря «Русская земля» с рождественскими колядками и активными играми на площади Победы.

В это же время всем, кто принимал участие в фестивале, были предложены горячие обеды и сладкие угощения. Более 250 детей наслаждались попкорном и сладкой ватой совершенно бесплатно. А многодетным и малоимущим семьям были предложены бесплатные горячие обеды.

Когда все набрались сил, вечер продолжила зажигательная семейная дискотека. Она проходила под живую музыку, которую исполняла кавер-группа «Красивая».

В завершение этого волшебного дня на площади города прогремел праздничный фейерверк.

8 января в Печорской средней школе №3 прошёл второй день Рождественского фестиваля.

Начался он замечательным душевным концертом, в котором приняли участие молодёжный творческий клуб «Феникс», музыкальная группа «Профессор Джаз», театр «Балагуры». Затем всех ждало вкусное угощение, весёлая беспроигрышная лотерея и дискотека, с зажигательным флешмобом от «Волонтёров культуры» и танцевальных номеров хореографических коллективов Печорского района.

Завершается большой семейный Рождественский фестиваль 9 января в Паломническом центре, где любительский православный театр «Истоки» представил вниманию зрителей спектакль «Новогодняя Пасха». После чего со своей концертной программой выступили группа «Постоянные», Игорь Матвеев, «Дирайтен».

Участники и гости фестиваля выражают огромную благодарность митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, священноархимандриту Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, за духовно-нравственное окормление и поддержку в проведении доброго Рождественского мероприятия, которое повлияло на единение семей и формирование духовных семейных ценностей жителей нашего города.