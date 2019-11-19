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Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии

09.01.2020 22:28|ПсковКомментариев: 0

Завтра в 19.00 в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится Рождественский концерт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в концертной программе прозвучат классические музыкальные произведения и рождественские песни, а также тематические стихи русских поэтов. На большом видеоэкране будут транслироваться репродукции шедевров живописи и иконописи.

Перед зрителями выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской филармонии и Сводный хор Псковской области, в состав которого вошли ряд коллективов из Великих Лук (камерный хор «Кант», хор Великолукской епархии и хор мальчиков), хор Псково-Печерского монастыря, а также хор Свято-Троицкого кафедрального собора.

Вести концерт будут артисты театра и кино Елена Захарова и Сергей Горобченко.

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Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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