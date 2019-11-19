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В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО

8 января в РК «Простория» состоялась Рождественская елка для детей из приходов Псковской епархии.

Гостей ожидало 14 интерактивных площадок с играми и развлечениями, а также яркое театрализованное представление, сообщает сайт Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Во время представления для детей выступили хореографические ансамбли городского Культурного Центра и Дома офицеров, хоровой коллектив детского Дома Творчества, театральная школа Псковского Педагогического комплекса.

Кульминационным моментом праздника стало появление Деда Мороза, который провёл с ребятами увлекательные игры и хороводы, а в завершение вручил сладкие подарки.