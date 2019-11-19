Церковь / События

В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло 10 января, началось в 19:00.

В концертной программе прозвучали классические музыкальные произведения и рождественские песни, а также тематические стихи русских поэтов. На большом видеоэкране транслировались репродукции шедевров живописи и иконописи.

Перед зрителями выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской филармонии, Сводный хор Псковской области, в состав которого вошли ряд коллективов из Великих Лук (камерный хор «Кант», хор Великолукской епархии и хор мальчиков), хор Псково-Печерского монастыря, а также хор Свято-Троицкого кафедрального собора.

Вели концерт артисты театра и кино Елена Захарова и Сергей Горобченко.