←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / События 19.11.2019 10:150 6 декабря храм святого Александра Невского отметит престольный праздник 11.01.2020 15:570 Рождества крылатый дух 11.01.2020 10:500 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО 10.01.2020 09:560 В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО 09.01.2020 22:280 Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии 09.01.2020 15:540 Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей
Церковь / События

Рождества крылатый дух

11.01.2020 15:57|ПсковКомментариев: 0

Самому маленькому зрителю Рождественского епархиального концерта, который прошел вчера в Большом концертном зале Псковской филармонии, только исполнилось 5 месяцев. Федор приехал на праздник вместе с мамой, очень внимательно прослушал всю программу, сидя у нее на руках, и, судя по его настроению, всецело одобрил происходящее на сцене и в зале. Его пока еще не по-детски серьезные глаза, кажется, вместили и стихи Блока, и картины Саврасова, и русские иконы, и музыку Чайковского и Свиридова - в общем, все то, что взрослые еще будут вспоминать завтра, через неделю и даже спустя несколько месяцев: таким насыщенным оказался этот удивительный концерт.

Чудо Рождества

Такие концерты давно стали традиционными: из года в год Псковская епархия организует Рождественские большие встречи, приглашая к участию церковные хоры и театральные творческие коллективы. Но нынче концерт стал особенным: впервые программа вечера была целиком посвящена классике. Гости услышали произведения композиторов, писателей и поэтов XIX и XX веков. Большой Рождественский текст (литературный и музыкальный) сопровождался трансляцией замечательного видеоряда, оживляющего иконы и картины русских художников, посвященные Рождеству и зиме. 

Сказать, что снежная тема пришлась по вкусу псковичам - значит, не сказать ничего. На время концерта можно было забыть о том, что за стенами БКЗ льет дождь: звон снежинок ощущался в каждом слове и звуке, то метелью, то мягким пушистым ковром накрывающем зрителей. Поздравляя всех присутствующих с Рождеством Христовым, митрополит Псковский и Порховский Тихон не обошел стороной эту больную для нас тему: «Много сегодня говорилось о снеге, мы вздыхали, что снега нет - но есть Рождество Христово. Это самое главное. Что бы ни случилось в мире, это всегда будет вместе с нами».

В исполнении талантливых ведущих - актеров театра и кино Елены Захаровой и Сергея Горобченко - особенно пронзительно и по-новому звучали знакомые со школы слова Александра Пушкина, Афанасия Фета, Валерия Брюсова, Александра Блока, Сергея Есенина, Бориса Пастернака. Даже сотни раз читанное стихотворение Иосифа Бродского «Рождество. 1963» засветилось необычными ассоциациями: ты как будто впервые проникаешься этим фантастическим эффектом события, которое происходит вне времени и пространства - и в знойном шуршащем песком Вифлееме, и под кружащимся русским снегом.

Поэтическую стихию органично подхватывала и развивала музыкальная. Слушая «Танец феи Драже» Чайковского или «Тройку» Свиридова в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством главного дирижера Николая Хондзинского, как было не проникнуться духом бескрайнего волшебства хрустально-снежных пространств, зовущих в сказочную даль? Как не поверить в чудо и не проникнуться надеждой? А внимая юным чистым голосам солистов - Алины Желобовой из Великих Лук и псковича Димы Ромачевского - как не растрогаться и не смягчиться сердцем?   

Свою вескую лепту в Рождественский концерт внес и Сводный хор Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера, аранжировщика и композитора диакона Александра Амерханова. В его состав вплелись голоса нескольких хоров региона: хора «Кант» из Великих Лук (художественный руководитель и дирижер Иван Беседин), хора Троицкого кафедрального собора (регент Любовь Быкова), хора Великолукской епархии (регент Ольга Смольченкова), хора Псково-Печерского монастыря (регент о.Александр Амерханов), а также хора мальчиков из Великих Лук. Коллектив по-разному откликался на смену дирижеров: под руководством о.Александра Амерханова становился эмоционально-артистичным, под управлением Любови Быковой - строгим и сдержанным, а когда место дирижера занимал Николай Хондзинский, будто проникался духом изысканного эстетизма и утонченности.

Кульминационным моментом стало исполнение Сводным хором и симфоническим оркестром гимна Псковской области, который, напомним, был утвержден Геральдическим советом под председательством главы региона Михаила Ведерникова в октябре прошлого года. Музыка гимна, написанная талантливым псковским композитором Борисом Федоровым на слова поэта Татьяны Рыжовой, объединила всех гостей концерта.

Одухотворенная классика

Покидая зал после концерта, зрители очень эмоционально делились впечатлениями от увиденного и услышанного. Мы не могли не спросить у некоторых из гостей, каково их мнение о программе Рождественского праздника, организованного Псковской епархией. 

«Это было для меня достаточно необычно, - делится молодой человек лет двадцати, терпеливо ждущий в зале, когда схлынет людской поток. - Я очень редко посещаю такие мероприятия, этот концерт интересен был тем, что одновременно выступал и хор, и симфонический оркестр. Достаточно громко все звучало. Очень долго я не мог найти ксилофон на сцене, судя по всему, это были клавиши. А вообще все очень понравилось».

Его соседки наперебой рассказывают: «Концерт очень понравился! Всегда запоминаются, в первую очередь, дети - они замечательно пели. Организация очень хорошая. И подобрано все - и музыка, и оформление, и стихи настолько гармонично, что мы ощутили это праздничное настроение, эту эйфорию Рождества! Снега нет, но мы его хоть на картинке посмотрели!»

Прихожанке храма Анастасии Узорешительницы, пожилой женщине, уже 17-й год несущей послушание в городской больнице, тоже понравился концерт: «Душа радовалась! Я все время на концерты хожу, но на таком - в первый раз». Ее мнение поддерживает и дочь: «Когда мама приходит из церкви, то говорит, какая это благодать! И сегодняшний концерт тоже, действительно, - благодать. Музыка, стихи, картины - все очень выдержанно, благородно, одухотворенно, гармонично».

Монах отец Анастасий, которого мы знаем и помним как одного из кураторов масштабного проекта «Волонтеры наследия» программы «Волонтеры культуры», известен в широких кругах молодежи Псковской епархии как увлеченный меломан и музыкант. Он тоже нашел свои, особенные слова для отзыва о концерте. «Живое исполнение классической музыки не часто услышишь, - сказал он. - Мы привыкли воспринимать классику больше по фильмам или аудиозаписям, а здесь услышали эти произведения по-настоящему, так, как их задумывали авторы, какими их слышали в прошлом и позапрошлом веке люди высокой культуры. И слушая такую музыку, ты невольно чувствуешь себя тоже причастным к высокой культуре и проникаешься ею».

***

Зал и фойе БКЗ понемногу пустели и затихали. А младенец Федор сидел на ручках, держал спинку, тихо чему-то улыбался и слушал рассказ о себе да о других: «Единственный раз, когда малыш вздрогнул, - это под «Тройку» Свиридова, - улыбается его мама. - Он, действительно, воодушевился. Мне понравился очень мальчик, который солировал, - Дмитрий. Я подумала, что ради того только, чтоб его послушать, стоило приехать. Я сразу вспомнила золотой советский фонд - те же голоса, это просто великолепно! Конечно, очень понравилась сама задумка: проповедовать воплощение Спасителя, вспомнив наших классиков, которые жили этим. Вот что самое главное!».

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.01.2020, 15:570 Рождества крылатый дух 11.01.2020, 10:500 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО 10.01.2020, 13:100 300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий» 10.01.2020, 09:560 В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО
10.01.2020, 09:130 В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой 10.01.2020, 08:120 К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки 09.01.2020, 22:280 Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии 09.01.2020, 21:250 Постояльцы социальных учреждений Островского района приняли поздравления с Рождеством Христовым
09.01.2020, 15:540 Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей 09.01.2020, 13:530 Рождественский Молодежный фестиваль пройдет в Пскове с аншлагом 08.01.2020, 09:520 Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные 07.01.2020, 16:200 Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО
07.01.2020, 11:010 Завтра для юных псковичей пройдет бесплатная Рождественская елка 06.01.2020, 22:371 В канун Рождества в Троицком соборе прошло Всенощное бдение. ФОТО 06.01.2020, 21:450 Митрополит Тихон поздравил псковичей и жителей области с Рождеством Христовым 06.01.2020, 16:250 Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ
06.01.2020, 13:100 Псковичей приглашают в Крыпецкий монастырь на престольный праздник 06.01.2020, 09:040 Божественная литургия, чаепитие и праздничные концерты: как отметят Рождество псковичи 05.01.2020, 17:250 Рождественскую Божественную Литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон 05.01.2020, 09:012 Рождественские вертепы устанавливают в храмах Псковской епархии. ФОТО
04.01.2020, 09:310 Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдет 7 января в Пскове 03.01.2020, 17:210 Настоятель храма Александра Невского дал интервью каналу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты 03.01.2020, 15:180 В Великолукской епархии состоится третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» 28.12.2019, 20:401 Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность митрополиту Тихону за его труды
28.12.2019, 17:142 РПЦ предложит Министерству просвещения проекты антиалкогольных уроков для школьников - митрополит Тихон 27.12.2019, 22:341 Дети, обучающиеся в Центре специального образования №1, получили новогодние подарки от митрополита Тихона 27.12.2019, 19:050 Очередные Александро-Невские беседы в храме Невского будут посвящены теме «Праздничный чин в псковском искусстве» 27.12.2019, 11:570 Троицкий собор приглашает псковичей на новогоднее богослужение
27.12.2019, 10:290 «Неудобные» вопросы священнику псковичи смогут задать в воскресенье 27.12.2019, 09:202 РПЦ изменила правила крещения детей 27.12.2019, 08:010 Заседанием Священного Синода РПЦ назначены на должность игумении Снетогорского и Творожковского монастыря 26.12.2019, 13:150 Работа со смыслом: швейная мастерская Троицкого собора
26.12.2019, 09:580 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в первом за столетие совместном заседании Священного Синода и Высшего Церковного Совета РПЦ 26.12.2019, 08:220 Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил благотворительную помощь от Псковской епархии 25.12.2019, 10:331 На общем собрании клирики Псковской епархии обсудили итоги уходящего года 24.12.2019, 11:220 Множество прихожан проводили старейшего клирика Псковской епархии в последний путь
23.12.2019, 18:200 Об истории Ильинского девичьего монастыря псковичи смогут узнать на очередных Александро-Невских беседах 23.12.2019, 17:210 Расписание паломнических туров на 2020 год появилось на сайте «Вольного странника» 20.12.2019, 15:252 Стало известно, когда в Пскове пройдут ХI Международные Александро-Невские чтения 20.12.2019, 14:385 Скончался один из старейших священников Псковской епархии
20.12.2019, 13:131 В Пскове прошел декабрьский крестный ход. ФОТО 19.12.2019, 15:410 Центр социального обслуживания Псковского района получил средства реабилитации от Псковской епархии 19.12.2019, 15:050 Завтра в Троицком соборе пройдет ночная Божественная литургия для молодежи 18.12.2019, 22:250 День открытых дверей пройдет в Воскресной школе храма св.Александра Невского
18.12.2019, 20:490 В Псковском медколледже стартовала программа Псковской епархии «Сестринский уход за пациентами на дому» 18.12.2019, 09:200 В путешествие, которое оживит страницы книги «Несвятые святые», приглашает псковичей паломническая служба «Вольный странник» 18.12.2019, 08:000 Песни на стихи протоиерея Анатолия Трохина прозвучат в Пскове 22 декабря 17.12.2019, 21:160 Студенты-историки из Луганска и Стерлитамака открыли для себя святыни Псковской земли вместе с паломническим центром «Троицкий» 
17.12.2019, 17:300 Место, второе после храма: просфорня Троицкого собора 17.12.2019, 11:470 На престольный праздник храма святителя Николая в Торошино приглашают псковичей 17.12.2019, 09:370 В четверг пройдет декабрьский крестный ход по Пскову 16.12.2019, 22:000 В четверг псковичей приглашают на историческую беседу в храм святого Александра Невского
16.12.2019, 21:140 Как записаться на экскурсию в пещеры Псково-Печерского монастыря в предстоящие праздники, рассказали в обители 16.12.2019, 10:021 Спасти и сохранить 14.12.2019, 16:350 Храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 13.12.2019, 12:151 В Псковской области появился паломнический маршрут по следам героев книги «Несвятые святые»
13.12.2019, 11:153 Митрополит Тихон назвал храмы Псковщины, которые нужно привести в нормативное состояние в первую очередь 13.12.2019, 08:150 В Печорах прошел благотворительный музыкальный фестиваль имени митрополита Серафима (Чичагова). ФОТО 12.12.2019, 18:210 В рамках проекта «Погружение в церковное искусство» в Псковском музее-заповеднике состоялась вторая встреча 12.12.2019, 14:001 Перед новым настоятелем Святогорского монастыря поставили задачи
11.12.2019, 22:510 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви 11.12.2019, 13:421 Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 10.12.2019, 11:300 Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» состоялся в Пскове 10.12.2019, 08:050 Об «атаке мертвецов» и подвиге псковича расскажут на очередной исторической беседе в храме святого Александра Невского
08.12.2019, 13:070 Город, которого нет 07.12.2019, 11:550 Копия иконы Успения Божией Матери из Псково-Печерского монастыря доставлена в самую восточную точку России 07.12.2019, 10:260 Церковь Иоакима и Анны на Полонище. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 07.12.2019, 08:440 Престольный праздник прошел в храме Александра Невского
06.12.2019, 13:200 Рождественский цикл лекций пройдет в Троицком соборе в рамках проекта «Духовная академия для мирян» 06.12.2019, 08:010 На концерт духовной музыки приглашают псковичей в Печоры 05.12.2019, 16:000 Благотворительный музыкальный фестиваль имени митрополита Серафима (Чичагова) пройдет в Печорах 9-11 декабря 05.12.2019, 11:120 В самой отдаленной обители Псковской епархии Божественную литургию совершил митрополит Тихон
05.12.2019, 08:311 Завтра храм святого Александра Невского отметит престольный праздник 04.12.2019, 11:235 Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 02.12.2019, 18:110 Очередные Александро-Невские беседы состоятся в псковском воинском храме 5 декабря 02.12.2019, 12:400 Частицу мощей святителя Тихона преподнес в дар храму Успения Божией Матери в Стругах Красных митрополит Псковский и Порховский. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru