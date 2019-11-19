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Рождества крылатый дух

Самому маленькому зрителю Рождественского епархиального концерта, который прошел вчера в Большом концертном зале Псковской филармонии, только исполнилось 5 месяцев. Федор приехал на праздник вместе с мамой, очень внимательно прослушал всю программу, сидя у нее на руках, и, судя по его настроению, всецело одобрил происходящее на сцене и в зале. Его пока еще не по-детски серьезные глаза, кажется, вместили и стихи Блока, и картины Саврасова, и русские иконы, и музыку Чайковского и Свиридова - в общем, все то, что взрослые еще будут вспоминать завтра, через неделю и даже спустя несколько месяцев: таким насыщенным оказался этот удивительный концерт.

Чудо Рождества

Такие концерты давно стали традиционными: из года в год Псковская епархия организует Рождественские большие встречи, приглашая к участию церковные хоры и театральные творческие коллективы. Но нынче концерт стал особенным: впервые программа вечера была целиком посвящена классике. Гости услышали произведения композиторов, писателей и поэтов XIX и XX веков. Большой Рождественский текст (литературный и музыкальный) сопровождался трансляцией замечательного видеоряда, оживляющего иконы и картины русских художников, посвященные Рождеству и зиме.

Сказать, что снежная тема пришлась по вкусу псковичам - значит, не сказать ничего. На время концерта можно было забыть о том, что за стенами БКЗ льет дождь: звон снежинок ощущался в каждом слове и звуке, то метелью, то мягким пушистым ковром накрывающем зрителей. Поздравляя всех присутствующих с Рождеством Христовым, митрополит Псковский и Порховский Тихон не обошел стороной эту больную для нас тему: «Много сегодня говорилось о снеге, мы вздыхали, что снега нет - но есть Рождество Христово. Это самое главное. Что бы ни случилось в мире, это всегда будет вместе с нами».

В исполнении талантливых ведущих - актеров театра и кино Елены Захаровой и Сергея Горобченко - особенно пронзительно и по-новому звучали знакомые со школы слова Александра Пушкина, Афанасия Фета, Валерия Брюсова, Александра Блока, Сергея Есенина, Бориса Пастернака. Даже сотни раз читанное стихотворение Иосифа Бродского «Рождество. 1963» засветилось необычными ассоциациями: ты как будто впервые проникаешься этим фантастическим эффектом события, которое происходит вне времени и пространства - и в знойном шуршащем песком Вифлееме, и под кружащимся русским снегом.

Поэтическую стихию органично подхватывала и развивала музыкальная. Слушая «Танец феи Драже» Чайковского или «Тройку» Свиридова в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством главного дирижера Николая Хондзинского, как было не проникнуться духом бескрайнего волшебства хрустально-снежных пространств, зовущих в сказочную даль? Как не поверить в чудо и не проникнуться надеждой? А внимая юным чистым голосам солистов - Алины Желобовой из Великих Лук и псковича Димы Ромачевского - как не растрогаться и не смягчиться сердцем?

Свою вескую лепту в Рождественский концерт внес и Сводный хор Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера, аранжировщика и композитора диакона Александра Амерханова. В его состав вплелись голоса нескольких хоров региона: хора «Кант» из Великих Лук (художественный руководитель и дирижер Иван Беседин), хора Троицкого кафедрального собора (регент Любовь Быкова), хора Великолукской епархии (регент Ольга Смольченкова), хора Псково-Печерского монастыря (регент о.Александр Амерханов), а также хора мальчиков из Великих Лук. Коллектив по-разному откликался на смену дирижеров: под руководством о.Александра Амерханова становился эмоционально-артистичным, под управлением Любови Быковой - строгим и сдержанным, а когда место дирижера занимал Николай Хондзинский, будто проникался духом изысканного эстетизма и утонченности.

Кульминационным моментом стало исполнение Сводным хором и симфоническим оркестром гимна Псковской области, который, напомним, был утвержден Геральдическим советом под председательством главы региона Михаила Ведерникова в октябре прошлого года. Музыка гимна, написанная талантливым псковским композитором Борисом Федоровым на слова поэта Татьяны Рыжовой, объединила всех гостей концерта.

Одухотворенная классика

Покидая зал после концерта, зрители очень эмоционально делились впечатлениями от увиденного и услышанного. Мы не могли не спросить у некоторых из гостей, каково их мнение о программе Рождественского праздника, организованного Псковской епархией.

«Это было для меня достаточно необычно, - делится молодой человек лет двадцати, терпеливо ждущий в зале, когда схлынет людской поток. - Я очень редко посещаю такие мероприятия, этот концерт интересен был тем, что одновременно выступал и хор, и симфонический оркестр. Достаточно громко все звучало. Очень долго я не мог найти ксилофон на сцене, судя по всему, это были клавиши. А вообще все очень понравилось».

Его соседки наперебой рассказывают: «Концерт очень понравился! Всегда запоминаются, в первую очередь, дети - они замечательно пели. Организация очень хорошая. И подобрано все - и музыка, и оформление, и стихи настолько гармонично, что мы ощутили это праздничное настроение, эту эйфорию Рождества! Снега нет, но мы его хоть на картинке посмотрели!»

Прихожанке храма Анастасии Узорешительницы, пожилой женщине, уже 17-й год несущей послушание в городской больнице, тоже понравился концерт: «Душа радовалась! Я все время на концерты хожу, но на таком - в первый раз». Ее мнение поддерживает и дочь: «Когда мама приходит из церкви, то говорит, какая это благодать! И сегодняшний концерт тоже, действительно, - благодать. Музыка, стихи, картины - все очень выдержанно, благородно, одухотворенно, гармонично».

Монах отец Анастасий, которого мы знаем и помним как одного из кураторов масштабного проекта «Волонтеры наследия» программы «Волонтеры культуры», известен в широких кругах молодежи Псковской епархии как увлеченный меломан и музыкант. Он тоже нашел свои, особенные слова для отзыва о концерте. «Живое исполнение классической музыки не часто услышишь, - сказал он. - Мы привыкли воспринимать классику больше по фильмам или аудиозаписям, а здесь услышали эти произведения по-настоящему, так, как их задумывали авторы, какими их слышали в прошлом и позапрошлом веке люди высокой культуры. И слушая такую музыку, ты невольно чувствуешь себя тоже причастным к высокой культуре и проникаешься ею».

***

Зал и фойе БКЗ понемногу пустели и затихали. А младенец Федор сидел на ручках, держал спинку, тихо чему-то улыбался и слушал рассказ о себе да о других: «Единственный раз, когда малыш вздрогнул, - это под «Тройку» Свиридова, - улыбается его мама. - Он, действительно, воодушевился. Мне понравился очень мальчик, который солировал, - Дмитрий. Я подумала, что ради того только, чтоб его послушать, стоило приехать. Я сразу вспомнила золотой советский фонд - те же голоса, это просто великолепно! Конечно, очень понравилась сама задумка: проповедовать воплощение Спасителя, вспомнив наших классиков, которые жили этим. Вот что самое главное!».