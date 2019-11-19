Церковь / События

Как отметят праздник Крещения Господня в Троицком соборе Псковского Кремля. РАСПИСАНИЕ

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. С Богоявлением связана одна из древнейших традиций праздника - освящение воды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Свято-Троицком кафедральном соборе, освящение воды на Богоявление обычно совершается дважды: накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

17 января в 17.00 собор приглашает псковичей на вечерню и утреню. 18 января в 8.30 начнется исповедь, в 9.00 пройдет Божественная Литургия свт.Иоанна Златоустого. Раздача святой воды будет осуществляться сразу после освящения и до 20.00.

В тот же день, 18 января, в 17.00 в Троицком соборе состоится Великое повечерие, утреня. Во время богослужения будет совершаться исповедь.

19 января в нижнем соборном храме преп.Серафима Саровского в 7.00 пройдет Божественная Литургия свт.Василия Великого и Великое освящение воды. В верхнем храме в 9.30 начнется исповедь. Там же в 10.00 пройдет Божественная Литургия свт.Василия Великого и Великое освящение воды.

Раздача святой воды будет осуществляться сразу после освящения и до 20.00.

С полным расписанием богослужений в Троицком соборе можно ознакомиться на сайте http://www.soborpskov.ru/liturgy/