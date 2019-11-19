Церковь / События

В Крещенские дни храм Александра Невского будет работать круглосуточно

Фото: https://pskov.pobeda.ru/

Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского приглашает псковичей на Великое освящение воды, которое состоится 18 и 19 января, в дни, когда Русской Православной Церковью празднуется Крещение.

Расписание работы храма в праздничные дни

Суббота, 18 (5) января

7.30 – Часы

8.00 – Литургия. Вечерня с чтением паремий. Великое Водоосвящение.

13.00 - Воскресная школа для детей

18.00 – Великое Повечерие

Воскресенье, 19 (6) января

00.00 – Чтение часов, Литургия и Великое Водоосвящение.

06.00 – Чтение часов. Ранняя Литургия

8.30 – Чтение часов

9.00 – Поздняя литургия. После Литургии - Великое Водоосвящение

14.00 – Беседы «Общества трезвости»

18.00 - Вечерня с акафистом Спасителю нараспев

18.00 – Беседа для готовящихся принять таинства Крещения и Венчания и присутствующих на этих таинствах

Добавим, что храм Александра Невского с 18 января по 21 января будет открыт круглосуточно, 22 января - до полуночи.