В Крещенские дни храм Александра Невского будет работать круглосуточно

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Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского приглашает псковичей на Великое освящение воды, которое состоится 18 и 19 января, в дни, когда Русской Православной Церковью празднуется Крещение.
Расписание работы храма в праздничные дни
Суббота, 18 (5) января
7.30 – Часы
8.00 – Литургия. Вечерня с чтением паремий. Великое Водоосвящение.
13.00 - Воскресная школа для детей
18.00 – Великое Повечерие
Воскресенье, 19 (6) января
00.00 – Чтение часов, Литургия и Великое Водоосвящение.
06.00 – Чтение часов. Ранняя Литургия
8.30 – Чтение часов
9.00 – Поздняя литургия. После Литургии - Великое Водоосвящение
14.00 – Беседы «Общества трезвости»
18.00 - Вечерня с акафистом Спасителю нараспев
18.00 – Беседа для готовящихся принять таинства Крещения и Венчания и присутствующих на этих таинствах
Добавим, что храм Александра Невского с 18 января по 21 января будет открыт круглосуточно, 22 января - до полуночи.