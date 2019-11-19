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Церковь / События

В Пскове пройдет концерт православного автора-исполнителя Светланы Копыловой

21.01.2020 08:42|ПсковКомментариев: 1

30 января в псковском Доме офицеров состоится концерт православного автора-исполнителя Светланы Копыловой, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Концерт этой исполнительницы всегда неповторим, даже если в нём звучат старые и известные хиты. Песни-притчи – жанр, напрямую связанный с её именем, – самый популярный среди почитателей творчества Светланы. Её авторские песни настолько жизненны и наполнены смыслом, а исполнение такое искреннее и душевное, что многие начинают плакать против своей воли, узнавая себя в тех или иных персонажах или ситуациях, о которых она повествует в сюжетах своих песен. Нравственный вектор – вот что является главным в её творчестве.

За 15 лет она дала около 1 000 концертов и выпустила 18 альбомов. Репертуар огромен: 2,5 часа, отведённого на концерт, пролетают, как один миг, и никто не хочет уходить. Да и она не бежит от людей: после выступления всегда проходит автограф-сессия, людям хочется пообщаться и сфотографироваться.

Для справки: Светлана Копылова окончила театральное училище им. Щукина в Москве, снялась в двух десятках фильмов, среди которых «Меня зовут Арлекино», «Время танцора» и другие. Писала песни для эстрадных исполнителей: Кристина Орбакайте, Вячеслав Малежик, Игорь Саруханов, Валентина Толкунова и другие. На сегодняшний день Светлана выпустила 18 песенных альбомов, два нотных сборника и автобиографическую книгу «Такого адреса больше нет», тираж которой буквально разлетелся за 2 года. Но есть ещё аудиокнига, записанная голосом Светланы в музыкальном оформлении гитариста Михаила Оленченко. На концерте партию второй гитары исполняет виртуоз Дмитрий Колтаков.

Начало в 19.00.

6+

Интернет-сайт: http://www.svetlana-kopylova.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/pesni_pritchi/

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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