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Спецоборудование и подарки от митрополита Тихона получил Псковский медколледж к 90-летнему юбилею

В этом году Псковский медицинский колледж отметит свое 90-летие. Торжественные мероприятия по этому поводу состоятся 31 января, но юбиляр уже принимает подарки и поздравления.

В частности, Псковская епархия в преддверии круглой даты подарила колледжу тренажер для освоения навыков пальпации и аускультации органов грудной клетки, а также помогла в организации праздничного концерта и чаепития для ветеранов колледжа, которое состоится 31 января в 12 часов.

В рамках завтрашней встречи с ветеранами руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев вручит каждому ветерану подарок от митрополита Псковского и Порховского Тихона - книгу «Несвятые святые» с дарственной подписью. В поздравлении примут участие сестры милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Господня г.Пскова вместе с руководителем сестричества иереем Олегом Ивановым.

Добавим, что официальные торжества начнутся 31 января в 14 часов в актовом зале колледжа по адресу: г.Псков, ул.М.Горького, д. 28. На мероприятие приглашены представители администрации области, руководители лечебных учреждений города, сотрудники, ветераны и студенты колледжа.